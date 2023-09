Am gestrigen Vertriebenen-Gedenktag fanden sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung in Ostbayern zusammen, um der deutschen Opfer aus allen Gauen zu gedenken. Darum besuchte man das Denkmal am Fuße des Dreisessel im Bayerischen Wald. Ein regionaler Aktivist unserer Bewegung erinnerte mit eindringlichen Worten an die Millionen deutscher Opfer. Neben Kerzen wurden auch Scheiben mit den Wappen der verlorenen Gebiete rund um das Denkmal angebracht.