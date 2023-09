Wittenberg: Verteilung zum Thema Umweltschutz

In der Lutherstadt Wittenberg verteilten Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ in den letzten Tagen zahlreiche Flugblätter zum Thema Umweltschutz. Während sich Kapitalisten im unendlichen Streben nach Wachstum unsere Natur zur Beute machen, informierten unsere Aktivisten im Stadtzentrum die Bürger über sinnvolle Alternativen zu den derzeitigen Programmen. Als ein Punkt wäre hier zum Beispiel die Förderung einer qualitativen Wertproduktion zu nennen. Es hat sich in den letzten Jahren eine Wegwerfgesellschaft etabliert und diese Entwicklung ist wieder umzukehren. „Made in Germany“ soll nach wie vor als ein Gütesiegel für die Arbeit, das Produkt, Langlebigkeit und damit auch für Umweltschutz stehen.

Die Natur ist unsere Heimat und unsere Heimat ehren und schützen wir.

