Allstedt (Harz): Traditionelle Familie fördern!

Wir leben in einer kranken Zeit. Der Umstand manifestiert sich in besonders harter Weise darin, dass alle natürlich gewachsenen Gemeinschaften, in ihrer Existenz bedroht, von fehlgeleiteten Personen negiert und durch raffgierige Globalisten sogar bewusst zersetzt werden. Völker, Kulturen und Familien sind damit in besonderer Weise bedroht und somit das Fundament allen gesunden Lebens.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für den Schutz unser Heimat, unserer Kultur und unseres Volkes. Die Familie ist dabei ein Gut, was es in besonderer Weise zu fördern und zu erhalten gilt. Mann, Frau und Kinder bilden dabei eine Einheit, welche es zu bewahren gilt. In unserer Gemeinschaft, bei unseren kulturellen Festen und in unseren Bürgerbüros bewahren und fördern wir dieses Kleinod auf Erden systematisch.

In Allstedt im Harz verteilten Mitglieder unserer Bewegung nun eine vierstellige Zahl Flugblätter zum Thema „Traditionelle Familien fördern“ und informierten die deutsche Bevölkerung darüber, dass es noch eine politische Kraft in der Region gibt, die sich für ihre Belange und ihren Fortbestand einsetzt.

