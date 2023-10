Der lachende Dritte: Greta, wie kannst du nur!

Hier präsentieren wir wieder unser neuestes Format: einen humoristischen Blick auf aktuelle Geschehnisse und Vorgänge in Deutschland und der Welt. Die hier getätigten Aussagen stellen einen Kommentar dar, welcher inhaltlich nicht für die Haltung der gesamten Partei DER III. WEG stehen muss.

Greta Thunberg, die kindliche Kaiserin der Klimaendzeitsekte „Letzte Generation”, hat Unvorstellbares getan: auf einem auf X geteilten Bild hält sie mit ihren Gefährtinnen selbstgeschriebene Plakate hoch, mit denen sie sich pro-palästinensisch äußern. Schnell wurden darauf die Staatsmedien als Bewacher des hiesigen Schuldkultes aufmerksam, welche auch schon seit dem 7. Oktober Überstunden fahren, um ein allein pro-zionistisches Narrativ zu verbreiten.

Scheinbar ist nur ein enger Meinungskorridor erlaubt, vergesse man dabei nicht: Wiederholung stärkt die Wahrscheinlichkeit, dass etwas beim Zuschauer hängenbleibt und so wird in jedem Artikel wiederholt – und das immer am Ende eines Artikels – dass Hamas-Truppen ja das zionistische Gebilde angegriffen hätten und dies somit die vorrangige Wichtigkeit erhält.

Überhaupt: Meinungsfreiheit scheint in der BRD wie ein Hausflur in einem Horrorfilm zu sein: breit und ungefährlich beim ersten Blick, nach den ersten paar Schritten aber viel kürzer, niedriger und schmäler, als man dachte!

Auch das Phantom der angeblich vierzig geköpften Kleinkinder des zionistischen Gebildes ist seltsam, denn Beweise dafür hat außer US-Präsident Joe Biden anscheinend niemand gesehen; aber was der alles sieht, nachdem man ihn mit Aufputschmitteln vollgepumpt hat, ist auch nicht ganz klar.

Auch andere wagen es jedoch, gegen den ungeschriebenen Meinungskodex in der BRD zu verstoßen und es sich mit den Paten zu verscherzen: Noussair Mazraoui, seines Zeichens Passniederländer mit marokkanischen Wurzeln beim FC Bayern, sorgte mit seinen mittlerweile verschwundenen Instagram-Beiträgen bei manchen nicht für ein „oui”, sondern eher ein „non”: in diesen „Stories” (also meist nur für die Zeit von etwa 24 Stunden verfügbaren Beiträgen) wünschte er Palästinensern den „Sieg”. In ein ähnliches Horn bließ auch sein Landsmann Anwar El Ghazi (zzt. für FSV Mainz 05 tätig) mit einer ähnlichen Äußerung („vom Fluss bis ans Meer wird Palästina frei sein”).

War das jetzt schon alles zu Greta? Nein, weit gefehlt: eine Plüschkrake, die auf der einen Seite die Mundwinkel nach oben und auf der anderen Seite nach unten zeigt, ist dabei von Betrachtern des Bildes hervorgehoben worden. Dieses Tierchen dient autistischen Menschen eigentlich zur nichtsprachlichen Gefühlsmitteilung – nicht aber wenn du jüdischen Glaubens bist! Denn dann symbolisiert diese Plüschkrake ein Bild aus den Zwanzigerjahren des 20. Jh., welches für jüdische Einmischung steht (aus „seine Finger im Spiel haben” wird eben „’ne Tentakel drin haben”)…

Man fühlt sich an die Zeit erinnert, als zionistische Besatzungtruppen den Palästinensern verboten, Wassermelonen zu essen, da diese die Farben der Flagge, rot, grün, weiß und schwarz enthielten.

Wenn du in allem einen Angriff auf dich siehst… liegt es eben aber vielleicht einfach auch an dir….