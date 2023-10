Der lachende Dritte: Jedem das Gewünschte

Hier präsentieren wir wieder unser neuestes Format: einen humoristischen Blick auf aktuelle Geschehnisse und Vorgänge in Deutschland und der Welt. Die hier getätigten Aussagen stellen einen Kommentar dar, welcher inhaltlich nicht für die Haltung der gesamten Partei DER III. WEG stehen muss.

Erst kürzlich zum 3. Oktober 2023 wiesen wir wieder einmal darauf hin, dass die Grenzen der heutigen BRD nicht auch diejenigen einer deutsch(sprachig)en Kultur sind. Auf X ist die SPD dieser Idee sogar kürzlich ein Stück weit gefolgt und hat dafür Kopfschütteln von einigen Lesern geerntet.

Was stand nun aber wirklich da? Ganz einfach: eine in weiß, also komplett ohne sonstige Farben (oh je!) gehaltene Deutschlandkarte auf rotem Grund, dazu zwei riesige – ebenfalls weiße! – Pfeile, ähnlich denen von Straßenschildern und darüber ein Textfeld, in dem von der noch nicht vollzogenen Einheit Deutschlands gesprochen wird. So viel Mut hätten wir denen gar nicht zugetraut!

Und der “Zapfen” der da aus der Oberlausitz ragt, entspricht dem, der auch auf offiziellen BRD-Karten besteht, nur wirkt er ein wenig größer, was wohl eher auf die – bestenfalls etwas grobe – graphische Gestaltung der Karte zurückzuführen ist. Na ja, mit Deutschland nahm es die SPD ja auch noch nie so eng.

Und die ominösen Pfeile? Bitte rechts abbiegen in Richtung Polen? Ist schon ein Angebot, könnte man sagen. Freilich stehen Pfeile in Bildern, die nach rechts zeigen, für Fortschritt und ein Vorankommen von wem auch immer und Pfeile nach links für Rückschritte (also rechts Fortschritt, links Rückschritt – welch Zufall!).

Amüsanterweise wurde diese Bildsprache bereits vor über achtzig Jahren verwendet, als man deutsche Truppen immer von links nach rechts angreifen sah und feindliche eben andersherum.

Aber lassen wir uns doch auf das Angebot sogenannter Gutmenschen ein, die mit der Karte eine Annektierung Prags insinuieren – könnte man sich dann bitte mal um deren Taxifahrer kümmern? Die sind ja schon überregional bekannt für ihre – wie sagt man so schön – “freie Auslegung” von Taxameter und Fahrtpreisen.

Aber ach, die Nase reicht gar nicht bis Prag, höchstens bis Liberec (dt.: Reichenberg)! Wieder mal strandet man also auf dem Weg und dabei war das Wetter um den Dritten hervorragend…

Zeit also, die Ampel (nur bildlich) von rot auf (dunkel)grün umschalten zu lassen. Wir haben uns mal vom graphischen Konzept der SPD inspirieren lassen und eine eigene Darstellung gewagt, natürlich in Übereinstimmung mit dem zehnten Punkt aus unserem Programm.