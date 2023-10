Der lachende Dritte: Neulich bei den Böhmermanns

Hier präsentieren wir wieder unser neuestes Format: einen humoristischen Blick auf aktuelle Geschehnisse und Vorgänge in Deutschland und der Welt. Die hier getätigten Aussagen stellen einen Kommentar dar, welcher inhaltlich nicht für die Haltung der gesamten Partei DER III. WEG stehen muss.

Was macht man eigentlich mit 650.000€ Jahreseinkommen? Ne neue Wärmepumpe anschaffen, vielleicht ein Fahrzeug für die Familie? Und was, wenn wir sagen würden, dass es dieses Jahr noch mal zirka zweitausend Euro pro Monat oben drauf gibt?

Nein, hierbei handelt es sich nicht um ein neues Konjunkturpaket der Bundesregierung für Uganda oder die Ukraine: es ist schlicht und einfach das bescheidene Einkommen Jan Böhmermanns, Vortänzer des zwangsgebührenfinanzierten Zirkusses, womit er dabei sogar fast doppelt so viel verdient wie Joe Biden (380.000€/p.a.), immerhin amerikanischer Präsident.

In unserer hiesigen Gesellschaft wird Wertschätzung über finanzielle Entlohnung ausgedrückt – biste viel, kriegste und haste viel. Biste ersetzbar – oder “unwichtig”, wie Trigema-Chef Grupp dies formulieren würde – haste oftmals nur Mindestlohn.

Wie viel Herr Böhmermann ist, lässt sich jedoch objekt und subjektiv schwer in Zahlen gießen – Nachkommastellen lassen wir grundsätzlich fallen.

Bei Biden ist das ja auch so eine Sache. “Sleepy Joe”, wie sein republikanischer Kontrahent Donald Trump ihn gern liebevoll spöttisch nennt, wird bezahlt, damit er auftritt, irgendwas vor der Kamera herunternuschelt und dann dafür, dass er – hoffentlich unfallfrei – auch schnellstmöglich wieder von dieser abtritt. Bei ihm bekommt betreutes Denken noch eine ganz andere Dimension, wobei… bei “Sleepy Joe” wird für ihn gedacht, Herr Böhmermann glaubt sich aber als Vordenker des deutschen Volkes: als männliche Jungfrau von Orléans, um dessen Speer Schmetterlinge mit Flügeln in den Farben der Transgenderflagge flattern, hinter sich Heerscharen von Orks – pardon, falscher Film!

Allein schon der Kosename “Böhmi”, als handele es sich um einen vertrauten Freund, einen Kumpel gar, der immer gern seinen Senf dazu gibt: “ach Böhmi, du schon wieder!” soll man vielleicht schmunzelnd sagen, während man ihm darauf die Tür vor der Nase zuschlägt.

Geht man aber davon aus, dass Wichtigkeit einer Person in einem Unternehmen und dessen Entlohnung direkt proportional sind, so läuft einem doch eher ein Schauer über den Rücken. Denn “Böhmi” ist nicht einfach der nervige Fernsehkasper aus dem ZDF, sondern scheinbar maßgeblich notwendig, um seine Zuhörerschaft auf den “richtigen” Regierungskurs – mehr Flüchtlinge, mehr Geschlechter – einzuschwören.

Hinter dieser Handpuppe verbirgt sich also eine Faust!

Was soll er also mit dem Geld machen… hmm, wie wäre es denn mal mit einem netten Entspannungsurlaub in der Türkei?