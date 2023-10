„Die wahre Krise ist das System!“-Verteilaktion im Vogelsberg gestartet

An einem schönen Wochenende mitten im September trafen sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung, um eine Verteilaktion im Vogelsberg durchzuführen. Während andere noch in ihren Betten lagen, waren unsere Aktivisten bereits aktiv, um über die aktuell herrschenden Zustände aufzuklären. Unter dem Motto „Die wahre Krise ist das System!“ fanden so zahlreiche Flugblätter den Weg in die Briefkästen der verschiedenen Dörfer.

Immer mehr Deutsche haben von der desaströsen Politik genug und suchen eine ganzheitliche Bewegung, die die Probleme nicht nur anspricht, sondern auch eine Lösung bieten kann. Dies zeigt sich deutlich am stetig wachsenden Interesse an unserer nationalrevolutionären Bewegung.

Dabei sind die vorherrschenden Zustände nicht in Stein gemeißelt und unveränderlich. Ein jeder kann gegen ein korruptes System, das sich jeden Tag deutlicher zeigt, aktiv werden und somit zur positiven Veränderung beitragen.

Weitere Verteilaktionen werden in Zukunft folgen, um auch in anderen Dörfern einen Weg aus der vorherrschenden Krise aufzuzeigen.

Willst auch du aktiv und Teil einer lebendigen Gemeinschaft werden?

Dann melde dich bei der Partei „Der III. Weg“.