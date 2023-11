Heimattreue Jugend Süddeutschland – Aktionen in Stuttgart (+Video)

Am vergangenen Sonnabend waren zahlreiche junge Hoffnungsträger auf den Straßen Stuttgarts aktiv und sendeten somit ein klares Signal an die deutsche Jugend. Ein Signal, welches unmissverständlich deutlich macht, dass der Süden unserer Heimat noch lange nicht verloren ist. Solange eine starke Jugend noch zu dem Erbe der Ahnen steht und auf den Ruf des Vaterlandes hört, ist die Lage nicht hoffnungslos. Viele Deutsche haben sich dem System in ihrer Hoffnungslosigkeit hingegeben. Wir aber werden nicht müde, den Schrei der Jugend auf die Straßen zu tragen. Einen Schrei nach Freiheit, Einigkeit und Wehrhaftigkeit.

Jugend voran! – Trotz Repression



Am Nachmittag begannen Mitglieder der NRJ mit einer groß angelegten Flugblattverteilung. In sämtlichen Stadtteilen fanden tausende Flugschriften den Weg in die Briefkästen der Anwohner. Auch der Staatsmacht blieb unsere Aktion nicht unbemerkt und so kam es zu repressiven Personenkontrollen junger aufrichtiger Deutscher. Aber was erwarten wir schon von diesem System? Es ist am Ende und schlägt wild um sich. Doch der Amboss ist immer härter als jeder Hammerschlag.



Fackeln in deutscher Nacht

Am späten Abend kam es noch zu einer kreativen Aktion an einem Stuttgarter Wahrzeichen. Mit bengalischen Feuern und einem über 20 Meter langen Banner machten die Jungaktivisten kreativ auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit der lokalen Protestgruppe „Revolte Pforzheim“ bildete die NRJ hier öffentlich wirksam den Schulterschluss mit lokalen Jugendgruppen. Viele dieser kleinen Gruppen sind bundesweit aktiv. Wir reichen die Hand und machen deutlich: Jugend zu uns! Es geht um unsere Heimat, wir haben nur diese eine. Auch in den kommenden Wochen wird wieder von unserer nationalrevolutionären Jugend in Baden-Württemberg zu hören sein. Seid gespannt und werdet aktiv!

Zum Video der Revolte Pforzheim gelangt ihr hier.

Deutsche Jugend empor!