Homo-Propaganda stoppen! Aufklärung der Bürger von Nordhausen

Überall in Deutschland wird volksschädliche Propaganda betrieben und sexuelle Verwirrung als Normalität dargestellt. Insbesondere die Jüngsten unseres Volkes werden dieser Propaganda in Schulen und Kindergärten ausgesetzt.

Keine Homo-Propaganda in der Öffentlichkeit!

Im Zuge der Aufklärung fand eine Flugblattverteilung unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ statt.

An mehreren Standorten in Nordhausen waren unserer nationalrevolutionären Aktivisten unterwegs und haben dabei mehrere tausend Flugblätter unter dem Motto „Homo-Propaganda stoppen“ an die Einwohner von Nordhausen verteilt.

Schützt deutsche Familien!

Homo-Propaganda stoppen!

