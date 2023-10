NRJ: Schulhofoffensive in Berlin/Brandenburg

Unsere nationalrevolutionäre Jugendorganisation (NRJ) wächst auch in der Region Berlin und Brandenburg stetig an und entfaltet immer mehr Aktivitäten.

Viele neue Interessenten melden sich bei der NRJ,neue Gesichter werden zu Mitstreitern und stärken die Gemeinschaft. Unser Jugend-Stützpunkt Berlin/Brandenburg setzt dabei immer wieder eigene Akzente. Sei es mit selbst organisierten Streifgängen in Berliner Parkanlagen für mehr Sicherheit und Aufklärung, oder aufsehenerregenden Verteilaktionen vor Schulen in der Region. So standen auch in den letzten Wochen zahlreiche Aktionen an, die mühelos abgearbeitet wurden.

Aktiv waren unsere jungen Aktivisten vor der Gutenberg Oberschule in Lichtenberg, der Vincent van Gogh Schule in Hohenschönhausen, der Georg-Klingenberg-Schule in Kaulsdorf und zum zweiten Mal vor der Oberschule „Mina Witkojc“ in Burg (Spreewald).

Dabei erregten unsere jungen Mitstreiter allerhand Aufsehen bei der Schüler- und Lehrerschaft. Letztere sogt mit dem Hinzurufen der Ordnungsmacht regelmäßig für bestmögliche Aufmerksamkeit.

Somit hat auch in Berlin und Brandenburg die Schulhofkampagne der NRJ einiges an Fahrt aufgenommen. Zahlreiche Jugendliche zeigten sich an unserer Arbeit interessiert und äußerten ebenfalls den Drang nach Veränderung und die Suche nach einer ehrlichen und starken Gemeinschaft.

Möchtest auch Du mit Gleichgesinnten Sport treiben, Gemeinschaft leben oder politische Aktionen für Deine Heimat durchführen, dann melde Dich bei der Nationalrevolutionären Jugend in Deiner Region!

Kontakt: [email protected]