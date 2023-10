Nürtingen (BaWü): Palästinenser wirft Brandsatz auf Asylunterkunft

In Nürtingen soll ein 26-jähriger Palästinenser einen sogenannten Molotowcocktail auf eine Asylunterkunft geworfen haben. Der Tat ging wohl eine Auseinandersetzung mit einem 40-jährigen Syrer voraus, welcher auch in der Unterkunft untergebracht sein soll.

Der polizeibekannte Ausländer floh zunächst, wurde jedoch nach einer groß angelegten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, schließlich festgenommen und kam daraufhin in Untersuchungshaft. In der Presse wurde nur am Rande über den Vorfall berichtet. Über die konkreten Tatumstände, Täterherkunft und die Tatsache, dass wieder einmal Ausländer Konflikte auf deutschen Boden auslösen und somit andere Menschen in Gefahr bringen, war wieder einmal Stillschweigen in der hiesigen Medienlandschaft zu vernehmen. Man stelle sich nur einmal vor, was los gewesen wäre, wenn der Täter Deutscher gewesen wäre.

Die Partei „Der III. Weg“ steht im Gegensatz zu den regierenden Parteien für ein unverzügliches Ende der katastrophalen Asylpolitik und einen sofortigen Stopp des Massenzustroms integrationsunfähiger Asylforderer. Abgelehnte Asylanten und kriminelle Ausländer sind ohne Verzug in ihre Herkunftsländer zurückzuführen!