Sonntag kein Ruhetag!

Auch am letzten Sonntag waren unsere Aktivisten vom Stützpunkt Mittelland wieder fleißig. In Leipzig-Paunsdorf fanden wieder dutzende Flugblätter zur Thematik der immer weiter steigenden Überfremdung des Bezirkes im Leipziger Osten und der Bau einer neuen Asylunterkunft in der Nachbarschaft den Weg in die Briefkästen. Anschließend wurde der Tag mit einer gemeinsamen Sporteinheit abgeschlossen.

Liegt auch Dir etwas an Deiner Stadt und Deiner Heimat? Dann melde Dich bei uns und werde aktiv für Familie, Volk und Vaterland!

Runter vom Sofa und hinein in die nationalrevolutionäre Bewegung!

DER III.WEG Mittelland: Folgt uns bei Telegram!

t.me/DIIIW_Mittelland