Sportveranstaltung in Thüringen durchgeführt

Im September trafen sich zahlreiche Mitglieder und Freunde unserer Partei „Der III. Weg“ im Parteibüro in Ohrdruf. Geladen hatte der Stützpunkt Erfurt-Gotha zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Körper und Geist zu einer sportlichen Einheit.

Der praktische Teil

Zwei hochkarätige Trainer leiteten und begleiteten das Sportprogramm. Nach dem Aufwärmen gab es eine jeweils 90-minütige Einheit in den Disziplinen K1 sowie MMA. Unter der professionellen Anleitung und gut motiviert orientierten sich die Übungen an den verschiedenen Erfahrungsgraden der Teilnehmer.

Der theoretische Teil

In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. Dies dient nicht nur dem Erhalt des persönlichen Gesundheitszustandes, sondern bildet auch eine wichtige Grundlage für unseren politischen Kampf. Stress in Verbindung mit schlechter Ernährung und Fast Food lassen unseren Körper vorzeitig altern. Es liegt an jedem Einzelnen, diesen Umständen entschlossen entgegen zu treten. Zum Abschluss gab es einen Vortrag über gesunde Ernährung. Das Motto des Vortrages war: „Richtige Ernährung für Sport und Alltag“. Dementsprechend aufgebaut gab es ein gesundes Abendessen im Kreise der Gemeinschaft.

Sport in unserem Parteibüro in Ohrdruf

Den Sportraum in unserem Bürger- und Parteibüro in Ohrdruf können Interessenten und Mitglieder gerne nutzen.

Unser Parteibüro ist jeden Freitag von 16:00 – 19:00 Uhr geöffnet.

