Staatlicher Anquatschversuch im Raum Pforzheim gescheitert

Mit der nasskalten Jahreszeit trauen sich auch etwaige Rattenfänger wieder an die frische Luft. So kam es im Raum Pforzheim am heutigen späten Nachmittag zu einem Anquatschversuch. Auf dem Nachhauseweg von der Arbeit versuchten die Büttel, einen jungen Aktivisten abzupassen.

Vorbildlich wurde das Gespräch sofort unterbunden. Die Agenten wurden wie folgt beschrieben:

Agent 1

Männlich, Ende 30 bis Anfang 40, dunkler Bart, Schirmkappe, dunkle Kleidung

Agent 2

Weiblich, Anfang 30, helle Jacke, schwarze Schlaghose, blauer Regenschirm

Die Personen fuhren eine schwarze Mercedes-Limousine mit Pforzheimer Kennzeichen.

Keine Gespräche und Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz oder anderen staatlichen Ausforschungsbehörden!

Anwerbeversuche zeitnah öffentlich machen!