Aktiv in der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen

Die Überfremdung unseres Landes macht vor keiner Stadt und auch keinem Dorf mehr Halt. Allein für die Kommunen in Landkreis Dahme-Spreewald gilt es für das Jahr 2023, 1.520 Asylbewerber aufzunehmen. Diese kommen zu denen, die eh schon da sind, noch dazu und von Jahr zu Jahr werden es mehr! Sieh‘ Dich mal um in Deiner Stadt! Was siehst Du? Willst Du weiter blind durch die Straßen laufen oder bist Du bereit, etwas zu ändern?

Aktivisten unserer Partei waren am Wochenende in der Rundfunkstadt Königs Wusterhausen unterwegs und haben hunderte Flugblätter verteilt. Wenn auch Du bereit bist, etwas zu ändern, so werde Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung und melde Dich. Werde aktiv für Deine Heimat!