Köthen: Kinder schützen – Homopropaganda stoppen!

In den vergangenen Tagen fand eine großangelegte Verteilaktion zum Thema „Homopropaganda stoppen!“ in Köthen statt.

Nachdem bekannt wurde, dass die Homo-Lobby nun auch einen sogenannten „Christopher Street Day“ (CSD) in der schönen Bachstadt organisiert, waren unsere nationalrevolutionären Aktivisten zeitnah unterwegs, um die Bevölkerung vor Ort aufzuklären.

Am 8. Juni 2024 soll nun die Parade der Perversen und Kranken zum ersten Mal durch eine Stadt in Anhalt-Bitterfeld ziehen. Diese Parade wird die nationalrevolutionäre Bewegung in Anhalt nicht widerstandslos hinnehmen und weitere Aktionen werden in Zukunft folgen.

Der „CSD“ ist ein versuchter Angriff des herrschenden Liberalismus auf die traditionelle Familie, bestehend aus Mann, Frau und Kindern, sowie die damit verbundenen Werte. Gerade unsere Kinder, die sich noch entwickeln und nicht gefestigt sind, sollen damit bezüglich der Werte verwirrt und indoktriniert werden.

Setzt euch mit uns zur Wehr und schützt unsere Kinder und die traditionelle Familie!

Es gibt kein Recht auf eine öffentliche Homo-Propaganda!

