AG Körper & Geist wieder aktiv in Leipzig

In Leipzig kamen am gestrigen Tag wieder junge Aktivisten unserer nationalrevolutionären Arbeitsgemeinschaft Körper & Geist zusammen, um sich gemeinsam bei Sport und Spiel zu verausgaben und die Banden unserer Gemeinschaft fester zusammenzuschließen. Anders als bei der von Konsum, Suchtmitteln und Faulheit degenerierten Masse herrscht in unseren Reihen der Geist der Leibeszucht und einer sauberen Lebensführung. Denn in einem kernfaulen Zeitalter wohnt ein klarer Geist und ein eiserner Wille nur im gesunden Leib.

