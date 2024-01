Asylchaos stoppen: Erneute Flugblattverteilung in Rielasingen-Worblingen (BaWü)

Am gestrigen Mittwochabend verteilten Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ erneut zahlreiche Flugschriften in Rielasingen-Worblingen. Auch in der unmittelbar an der Grenze zur Schweiz gelegenen Gemeinde machen sich vorgebliche Flüchtlinge breit, die in ihren Herkunftsländern keineswegs verfolgt werden, sondern auf ein bequemes und sorgenfreies Leben auf Kosten des deutschen Volkes aus sind. Rielasingen-Worblingen gehört zum Landkreis Konstanz, dessen Landratsamt in mehreren Kommunen neue Asylkaschemmen eingerichtet hat, um Platz für die stetig steigenden Massen von Asylforderern zu schaffen, die dem Landkreis durch die katastrophale Asylpolitik der Bundesregierung aufgebürdet werden. In Rielasingen-Worblingen ließ der Landkreis eine Leichtbauhalle errichten, in welcher derzeit ca. 350 Asylanten hausen. Nationalrevolutionäre Aktivisten werden nicht locker lassen und auch zukünftig durch Flugblattverteilungen und andere Aktionen auf die Alternativen unserer nationalrevolutionären Bewegung zum derzeitigen Asylchaos aufmerksam machen.

Die verheerende Asylpolitik der Ampelkoalition macht uns Deutsche zur Minderheit im eigenen Land. Während der Volkstod durch die familienunfreundliche und kinderfeindliche Politik der regierenden Parteien befördert wird, lädt man Fremde aus aller Welt ein, es sich in unserer Heimat gemütlich zu machen. Im Rahmen des Familiennachzuges werden ganze Sippschaften nach Deutschland geholt, die dem deutschen Volk infolge fehlender Motivation zu eigenen Arbeitsleistungen auf der Tasche liegen. Dieser Überfremdung unserer Heimat stellt sich die Partei „Der III. Weg“ entschieden entgegen. Deutschland ist das Land der Deutschen und soll es auch bleiben. Das asylpolitische Chaos der regierenden Parteien ist unverzüglich zu beenden, die Asylgesetzgebung zu verschärfen. Abgelehnte Asylbewerber und kriminelle Ausländer sind in ihre Herkunftsländer abzuschieben und mit einem dauerhaften Einreiseverbot zu belegen. Im Bereich des Grenzschutzes müssen Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass illegale Einreisen nach Deutschland konsequent unterbunden werden.