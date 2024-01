Auch das Jahr 2024 wurde von unseren Mitgliedern der Partei „DerIII. Weg“ tatkräftig begonnen.

So fand in den letzten Tagen eine größere Flugblattverteilaktion in Bad Frankenhausen statt.

Auf diesem Wege wurde eine vierstellige Zahl an Flugzetteln zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ unter die Bad Frankenhausener gebracht.

Hierdurch kamen auch freundliche Gespräche mit den ansässigen Bürgern zustande.

Zur Tat bereit! Sofortige Remigration!

