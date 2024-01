Bürgersensibilisierung in Oranienbaum, Mildensee und Jüdenberg

Die Grenzen unseres Landes sind weitestgehend ungeschützt und auch Kriminelle aus aller Welt nutzen dieses Einfallstor. Besonders in der kalten Jahreszeit haben Einbrecher nun Hochkonjunktur.

In Autobahnnähe und an den Außengrenzen existiert dieses Problem seit Jahren. In den Ortschaften Mildensee, Oranienbaum und Jüdenberg sensibilisierten in den vergangenen Wochen Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ die Anwohner zu dieser Thematik und machten unsere nationalrevolutionären Standpunkte deutlich.

Grenzen schließen – Kriminelle Ausländer abschieben!

