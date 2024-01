Der III. Weg aktiv vor der „Grünen Woche“ in Berlin

Die „Grüne Woche“ findet aktuell in den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin-Charlottenburg statt, dieses Jahr unter den Vorboten der andauernden Bauernproteste.

Die schiere Masse der ankommenden Besucher macht sich keine Gedanken über ihr Konsumverhalten.

Dafür stehen vor dem Eingang Aktivisten unserer Bewegung „Der III. Weg“ und verteilen fleißig tausende Flugblätter persönlich an die Menschen, um unsere Grundsätze für eine nationalrevolutionäre Bauernpolitik zu vermitteln.

„Bauernstand macht stark das Land“.

Diese Parole solidarisiert sich nicht nur mit den deutschen Bauern, sondern soll auch die Besucher der Messe zum Nachdenken anregen.

Wir fordern daher:

– Raumgebundene Volkswirtschaft statt globalistischem Turbokapitalismus!

– Schluss mit Patenten für Saatgut und dem Monopol auf Lebensmitteln!

– Bessere Rahmenbedingungen für bäuerliche Klein- und Familienbetriebe!

t.me/StuetzpunkteBerlinBrandenburg