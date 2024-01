Ein Messer, eine Kugel, ein Hammer… 

Roter Terror hat eine lange Tradition in Deutschland und als fünfte Kolonne des Systems lässt man die antifaschistischen Terrortrupps auch heute mit Schulterklopfen der Herrschenden bequem gegen alles deutsche vorgehen. Wer in diesem politischen System nichts auf die Reihe bekommt, kann sich sicher sein, mit dem „K(r)ampf gegen rechts“ zumindest im eigenen Dunstkreis ordentlich zu punkten. Die moderne Hexenjagd ist wiedermal eröffnet und nach dem sogenannten „Aufstand der Anständigen“, ebenfalls durch einen Anhänger der ehemaligen Volkspartei SPD, Gerhard Schröder, ausgerufen, folgt nun die nächste Hetzjagd auf alle, die noch Deutsche sein und bleiben wollen, angetrieben durch die herrschende Clique. Aus der Versenkung auferstanden, ziehen ermutigt durch die derzeitige politische Führung wieder rote Banden durchs Land und stellen vermeintlichen Nationalisten nach und zwar mit allen Mitteln und rücksichtslos. Roter Terror hat in Deutschland Tradition, genauso wie die moralische Verlogenheit der etablierten Politik. Auf ihrem Altar der sogenannten „Demokratie“ opfern sie zum eigenen Machterhalt, wenn es sein muss alles, auch das eigene Volk.

In diesen nach wie vor miesen Zeiten erinnern wir uns an die Opfer der Demokratisierung unseres Volkes und werden uns bewusst, wie wichtig es ist, sich stets im Klaren zu sein, dass ihr Kampf gegen uns, immer auch der Kampf gegen unser Volk ist, am Ende mit allen Mitteln.