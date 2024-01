Am Samstag, dem 27. Januar, verteilten Nationalrevolutionäre erneut hunderte Flugschriften zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ in Geislingen an der Steige. In der von Überfremdung geprägten Stadt zeigen unsere Aktivisten stetig eine natürliche Alternative zu dem maroden BRD-System auf. Liegt auch Dir die Heimat am Herzen und willst auch Du nicht länger dem Zerfall unseres Volkes zuschauen? Dann werde aktiv und kämpfe mit uns für einen Deutschen Sozialismus!