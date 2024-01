Mecklenburg-Vorpommern: Nationalrevolutionäre Aktivisten waren bei den Bauernprotesten in der Landeshauptstadt Schwerin dabei!

Die Agrarpolitik der Bundesregierung sorgte auch in der Landeshauptstadt Schwerin für Proteste. Bei mehreren Kundgebungen waren auch nationalrevolutionäre Aktivisten präsent. Bei einer dieser Protestkundgebungen kam es zum Dialog zwischen den anwesenden Landwirten und Reinhard Meyer (SPD), dem Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern. Doch sein sinnloses und arrogantes Gerede kam bei den anwesenden Demonstranten überhaupt nicht gut an. Ständig wurde sein Gelaber von Buhrufen und Pfiffen unterbrochen, schließlich gab der Minister genervt auf und verließ die Bühne. Von den anwesenden Polizisten eskortiert, verließ Meyer fluchtartig den Veranstaltungsort.

Einer unserer Aktivisten konnte mit seiner Rede, in der er unter anderem das gesamte BRD-System anprangerte und seine Solidarität mit den Bauern bekundete, für Begeisterung bei den anwesenden Menschen sorgen. Denn im Gegensatz zum Wirtschaftsminister wurde er mit Applaus von der Bühne verabschiedet.

Auch in den Tagen nach den Bauernprotesten waren nationalrevolutionäre Aktivisten in Schwerin unterwegs und verteilten in der Feld- und Altstadt zahlreiche Flugblätter, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie wichtig die Bauern für unser Land sind.

Die Partei „Der III. Weg“ solidarisiert sich mit der deutschen Bauernschaft und hat außerdem Thesen und Lösungsansätze im Bereich der Landwirtschaftspolitik ausgearbeitet.

Unzensierte Nachrichten aus Norddeutschland:

Folgt uns bei Telegram!