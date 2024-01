Nachgereicht: Jahresabschluss im Raum Fulda

Mitte Dezember kamen Mitglieder und Freunde des Stützpunktes Kurhessen im Raum Fulda zusammen, um den Jahresabschluss gemeinsam zu begehen.

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Nach der Begrüßung durch den Stützpunktleiter wurde zunächst auf das Jahr 2023 zurückgeblickt. Dieses hatte so einiges an Überraschungen zu bieten. Hierbei wurde ein Überblick über die vergangenen Monate gegeben und insbesondere die Gründung des Stützpunktes Kurhessen hervorgehoben. Dieser ist ein weiterer wichtiger Leuchtturm im Westen der Bundesrepublik und zeigt auf, dass es auch hier noch heimatliebende Deutsche gibt.

Tanz und Gesang

Wir reden nicht nur über Gemeinschaft und Traditionen, sondern leben diese auch aktiv im Alltag. So wurde es nach dem offiziellen Teil sportlich. Es wurden verschiedene Volkstänze von erfahrenen Kameraden vorgestellt und gemeinsam bis spät in den Abend getanzt.

Abgerundet wurde der Abend beim gemeinsamen Singen, wo alte und neue Volkslieder zum Besten gegeben wurden.

Der nächste Morgen begann mit einer kleinen Wanderung. Am Nachmittag fand man sich schließlich in einem Gasthof zusammen, um den Jahresabschluss im gemütlichen Beisammensein ausklingen zu lassen.

Abschließend lässt sich sagen, dass nach diesem gelungenen Wochenende ein jeder mit neuer Motivation, Mut und Stärke bereit für das Kampfjahr 2024 ist, wenn es wieder heißt: Fürs Vaterland, fürs Volk und für die Heimat – Bereit!