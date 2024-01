Neujahrstreffen der NRJ Berlin/Brandenburg

Am vergangenen Wochenende wurde in Berlin eines klar: unsere nationalrevolutionäre Jugendorganisation (NRJ) bekommt immer mehr Masse, sie wächst und wird immer attraktiver für Mädels und Jungs im Alter von 12 bis 25 Jahren. Ausgelassen beim Bowling wurden neue Interessenten eingeführt, Termine besprochen und sich tagespolitisch ausgetauscht. Unsere Jugend wird immer stärker und holt immer mehr junge Landsleute aus der Isolation des degenerierten BRD-Alltags. „Bei uns bist du nicht mehr allein, bei uns kannst du noch deutsch denken, fühlen und in einer starken Gemeinschaft leben. Wir lieben unsere Heimat, lieben Europa und knüpfen Kontakte in viele Länder dieser Welt. Wir pflegen und trainieren unseren Körper, behalten stets einen klaren Kopf und trotzen dem Zeitgeist mit angebrachter Verachtung.“ Diese Worte eines Vertreters der NRJ Berlin/Brandenburg können allen, die noch unentschlossen sind, nur Ansporn sein, endlich aktiv und ein Teil unserer nationalrevolutionären Bewegung zu werden. 2024 wird unser Jahr, sei dabei und gestalte unsere Zukunft mit. NRJ – voran!