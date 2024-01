Am gestrigen Sonntag waren Aktivisten der NRJ in Stuttgart sowie in Esslingen aktiv. Zahllose Flugblätter fanden ihren Weg in die Briefkästen der Anwohner in den besuchten Gebieten. Mit unserer anhaltenden Graswurzelarbeit machen wir auf die Missstände in unserer Heimat aufmerksam und zeigen unsere Ziele und Lösungswege heraus aus den anhaltenden Krisen auf.

NRJ voran!