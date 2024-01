Stuttgart: Syrer vergewaltigt Frau und ersticht deren Freund

Ein 52-jähriger Syrer steht aktuell in Stuttgart vor Gericht. Er soll dem 25-jährigen Vito B. im Mai vergangenen Jahres ein 19 cm langes Küchenmesser mehrmals brutal in die Brust gerammt haben. Der Ausländer wird verdächtigt, vor der Messerattacke dessen Freundin, eine 21-jährige Italienerin, mehrfach vergewaltigt zu haben. Er soll die 21-Jährige zunächst mit einem Taschenmesser bedroht und dann missbraucht haben. Sie rief daraufhin Vito B. an und bat um Hilfe.

Daraufhin kam es zum Kampf zwischen beiden, in dessen Folge Vito B. getötet wurde. Der Syrer soll das Messer „mit großer Wucht“ in den Brustkorb gestochen haben. Ein Verblutungsschock führte laut Obduktion zum Tod des 25-jährigen. Der Syrer Ramzi H. äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Als er zur Anklagebank geführt wurde, wandte sich die vergewaltigte Nebenklägerin ab, brach in Tränen aus und verließ den Saal.

Diese widerliche Tat ist unmittelbare Folge der Politik der offenen Grenzen und der Überfremdung. Wir sehen nahezu tagtäglich, welches Gewaltpotential bei vielen Fremdländern vorhanden ist und wie solche brutalen Nachrichten mittlerweile immer mehr zum Alltag geworden sind. Doch wir sind nicht länger bereit, dies hinzunehmen!

Die Partei “Der III. Weg” fordert deshalb die sofortige Ausweisung aller kriminellen Ausländer, Gefährder und religiösen Extremisten aus unserer Heimat. Diese müssen ein lebenslanges Einreiseverbot erhalten. Zudem fordern wir die sofortige Abschiebung aller abgelehnten Asylbewerber und die sofortige Kontrolle unserer deutschen Grenzen, um den weiteren, massenhaften Zuzug von Migranten weitestgehend zu verhindern.