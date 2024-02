Aken (Elbe): Jugend in die NRJ!

Am vergangenen Sonnabend fand in Aken in Sachsen-Anhalt eine Veranstaltung gegen Rechtsextremismus unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ statt. Das Ziel der Zusammenkunft war u.a. eine Relativierung der illegalen Massenmigration und der vielen negativen Auswirkungen für unser Volk und unser Land.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht u.a. für die Förderung unserer deutschen Jugend. Unsere Grenzen müssen geschützt und kriminelle Ausländer konsequent und zeitnah abgeschoben werden. Die dadurch gesparten Gelder können dann in die Jugendförderung unseres Landes investiert werden.

Die Mitglieder unserer Jugendorganisation „NRJ“ informierten die Anwohner der Ortschaft Aken über unsere Ziele mit der Intention, das Interesse von Jugendlichen und jungen Familien zu gewinnen. Die Resonanz war erfreulicherweise durchweg positiv und die Jugendarbeit wird in der Region kontinuierlich fortgeführt!

