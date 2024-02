Asylchaos beenden: Flugblattverteilung in Gottmadingen (BaWü) fortgesetzt

Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ setzten am gestrigen Mittwoch die Flugblattoffensive in Gottmadingen fort und verteilten zum wiederholten Male unzählige Flugschriften in der Gemeinde, welche zum Landkreis Konstanz gehört. In Gottmadingen wurden im vergangenen Jahr Teile einer alten Realschule in eine Asylkaschemme umgewandelt, um 200 Asylforderer unterbringen zu können, die der Gemeinde vom Landratsamt Konstanz vor die Tür gesetzt wurden.

Wie anderenorts auch werden zahlreiche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg mit Asylanten überschwemmt, bei denen es sich mehrheitlich um Scheinflüchtlinge handelt, die gemäß geltendem Recht überhaupt keinen Anspruch auf Asyl geltend machen können. Tatsächliche Fluchtgründe liegen bei den wenigsten vor. Es ist die Aussicht auf ein Leben des sorgenfreien Müßigganges, das die Mehrzahl der vermeintlichen Flüchtlinge in Scharen nach Deutschland treibt. Dass die herrschenden BRD-Eliten nicht gewillt sind, diesem eindeutigen Missbrauch des Asylrechts durch wirkame Maßnahmen konsequent Einhalt zu gebieten, sondern ganz bewusst die Überfremdung Deutschlands auch mittels der gegenwärtigen Asylpraxis befördern, hat sich bis in die entlegensten Winkel der Erde herumgesprochen. Es kann daher nicht verwundern, dass sich Monat für Monat tausende Fremdländer auf den Weg in unsere Heimat machen. Planvoll wird das deutsche Volk zur Minderheit im eigenen Land gemacht. Sitten und Gebräuche der Fremdländer dominieren vielerorts bereits den Alltag, während die deutsche Lebensart zunehmend verdrängt wird.

Die Überfremdung unserer Heimat und die Verdrängung deutscher Art durch die massenhafte Ansiedlung integrationsunfähiger Asylanten wird von uns Nationalrevolutionären nicht widerstandlos hingenommen. Deutschland ist das Land der Deutschen und soll es auch bleiben! Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für ein sofortiges Ende der Massenzuwanderung art- und kulturfremder Asylanten in unsere Heimat. Für Scheinasylanten und Wirtschaftsflüchtlinge ist weder Platz in Gottmadingen, im Landkreis Konstanz, noch anderswo in unserer deutschen Heimat!