Erneute Flugblattverteilung in Singen (BaWü)

Auch in Singen sind unsere nationalrevolutionären Aktivisten nicht gewillt, die Überfremdung unserer Heimat mit integrationsunfähigen Asylanten hinzunehmen, sondern setzen dem Asylchaos entschiedenen Widerstand entgegen. Erneut wurden in der Stadt am Bodensee hunderte Briefkästen mit Flugschriften unserer Partei „Der III. Weg“ bestückt, auf denen die Alternativen unserer nationalrevolutionären Bewegung zum gegenwärtigen Asylchaos beworben werden.

Das Landratsamt Konstanz ist eifrig darum bemüht, sich als pflichtgetreuer Handlanger der Überfremdungsfanatiker der Ampel-Koalition und der in Baden-Württemberg regierenden grün-schwarzen Koalition zu erweisen. Einwendungen gegen die verheerende Asylpolitik vonseiten des Landratsamtes waren bislang nicht zu vernehmen, stattdessen wird die Überfremdungspolitik der regierenden Parteien bereitwillig und widerspruchslos in die Tat umgesetzt. Um weiteren Platz für vermeintliche Flüchtlinge zu schaffen, plant der Landkreis, Räumlichkeiten in einem bestehenden Gebäude in der Lessingstraße 24 in eine Asylunterkunft umzuwandeln. Das Vorhaben rief unsere Aktivisten vom Bodensee auf den Plan, die bereits mehrfach Flugblattverteilungen in Singen organisierten. Auch zukünftig werden Nationalrevolutionäre der Überflutung unserer Heimat mit Asylforderern konsequent entgegentreten, ob in Singen oder anderenorts!

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ steht für ein sofortiges Ende der gegenwärtigen katastrophalen Asyl- und Zuwanderungspolitik. Das Asylrecht ist deutlich zu verschärfen, Gesetzeslücken sind zu schließen, um einen fortgesetzten Asylmissbrauch zu verunmöglichen. Abgelehnte Asylbewerber und kriminelle Ausländer sind ohne Verzug in ihre Heimat abzuschieben. Die Partei „Der III. Weg“ hat ein umfassendes Programm zur Ausländerrückführung entwickelt, das einen mehrstufigen Maßnahmenkatalog umfasst, mit dem die längst überfällige Remigration von Ausländern eingeleitet werden kann.