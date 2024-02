Flugblattverteilung: Aktiv in Eglofs (BaWü)

Ob Asylchaos, Überfremdung, Einschränkungen der Bürger- und Freiheitsrechte, Wirtschaftsflaute, Inflation, familienunfreundliche Politik, Kinderlosigkeit oder der soziale Abstieg breiter Bevölkerungsschichten, die Liste der die Realität im BRD-System prägenden Probleme ist nahezu endlos. Die unzähligen Missstände sind mehrheitlich systembedingt und entlarven die BRD als dysfunktionales politisches System, dass unfähig ist, für die Herausforderungen unserer Zeit passende Lösungen zu entwickeln.

Die verkrusteten und maroden Strukturen des Systems verunmöglichen echte Veränderungen und bewirken einen weitgehenden Stillstand, den die herrschende Elite durch vorn vornherein zum Scheitern verurteilte politische Maßnahmen zu verdecken sucht. So rutscht die BRD zwangsläufig von einer Krise in die nächste, ohne Aussicht auf eine echte Wende, die von der kleinen Clique von Profiteuren des BRD-Systems ohnehin nicht gewollt ist.

Dabei bestehen durchaus Alternativen zu den derzeitigen Verhältnissen in Deutschland, auch wenn das selbstverständlich von den tonangebenden politischen Eliten in Abrede gestellt wird. Die sprichwörtliche Faust in der Tasche zu machen und sich auf fruchtloses Lamentieren zu beschränken, wird freilich zu keinen Veränderungen führen. Es gilt, aktiv auf die Umgestaltung des BRD-Systems zu einem Deutschen Sozialismus hinzuwirken, wie er im Parteiprogramm unserer nationalrevolutionären Bewegung vorgesehen ist.

Aktivisten der Partei „Der III. Weg“ verteilten am heutigen Freitagabend zahlreiche Flugblätter in Eglofs, auf denen die Programmatik unserer nationalrevolutionären Bewegung vorgestellt wird. Willst auch Du die unhaltbaren Zustände in unserem Land nicht mehr hinnehmen? Bist Du bereit, aktiv etwas für Dein Vaterland zu tun? Dann melde Dich bei uns und werde Teil unserer Bewegung!