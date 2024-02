„Für Scholle, Bauer und Land“ – Informationskampagne im Rahmen der Bauernproteste in Jessen

Das internationale Großkapital versucht das natürlichgewachsene Rückgrat unserer Gesellschaft zu zerstören. Es geht auf der einen Seite um kleine und mittelständische Familienunternehmen und auf der anderen Seite um den deutschen Bauernstand.

Genau mit diesen Protesten solidarisieren wir uns als politische Partei „Der III. Weg“. Regionale Volkswirtschaften gilt es gezielt zu fördern und den Ausverkauf unserer Heimat zum Wohle internationaler Konzerne zu stoppen.

In diesem Zusammenhang wurde durch unsere Aktivisten in den vergangenen Tagen eine vierstellige Zahl mit themenbezogenen Flugblättern zur Bürgersensibilisierung in Jessen, Schweinitz und den umliegenden Dörfern verteilt.

Bauernstand macht stark das Land!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/derdritteweganhalt