Harztor: Kriminelle Ausländer raus!

Erneut haben einsatzbereite Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ Flugblätter verteilt.

Unsere Aktivisten waren diesmal in Harztor, im Südharz gelegen, unterwegs und konnten dort eine vierstellige Anzahl an Flugblättern zum Thema „Kriminelle Ausländer raus!“ an die ansässigen Bürger ausgeben.

Hierbei gab es freundliche Gespräche und positive Rückmeldungen der Anwohner.

Wer Deutschland schadet und kriminelle Handlungen ausführt, muss rigoros abgeschoben werden.

Ein Satz den viele Einwohner Harztors unterstützen.

Unser Programm zur Ausländerrückführung wird hier gern gesehen.

