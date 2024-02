Kriminelle Ausländer raus! – Flugblattverteilung in Heilbronn

Die Folgen der massenhaften Überfremdung unserer Heimat sind täglich spürbar. Gerade in Ballungsgebieten wie der Neckarstadt Heilbronn müssen Deutsche zunehmend unter den Begleiterscheinungen der Zuwanderung von Kulturfremden leiden. Kriminalität ist an der Tagesordnung. Von anhaltenden Ruhestörungen über Drogendelikte bis hin zu schweren Gewaltstraftaten; die Liste der sogenannten „Einzelfälle“ wird immer länger. Um diesen Tendenzen eine natürliche Alternative entgegenzusetzen, verteilten nationalrevolutionäre Aktivisten kürzlich hunderte Flugblätter in Heilbronn.