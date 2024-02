Rielasingen (BaWü): Flugblattoffensive fortgesetzt

Nationalrevolutionäre Aktivisten setzten am gestrigen Sonntag die bereits im vergangenen Jahr begonnene Flugblattoffensive in Rielasingen fort. Zum wiederholten Male verteilten unsere Aktivisten unzählige Flugblätter in der unmittelbar an der Grenze zur Schweiz gelegenen Gemeinde. Auf Geheiß des Landkreises Konstanz wurde in Rielasingen eine Leichtbauhalle errichtet, um für 350 Asylforderer Platz zu schaffen. Die Kapazitäten sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt nahezu erschöpft, die Halle platzt aus allen Nähten. Da der Massenansturm vermeintlicher Flüchtlinge nicht abreißt, ist der Landkreis bereits wieder auf der Suche nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten.