20 Millionen Euro deutsches Steuergeld für Kamerun

Während es vielen Deutschen finanziell immer schlechter geht und die einheimische Infrastruktur zerfällt, wirft die volksfeindliche Ampel-Regierung unser Steuergeld weiterhin für fremde Interessen zum Fenster raus. Die Liste der Geldverschwendung, vor allem für unsinnige Entwicklungshilfen, ist lang. Die Zuschüsse für Radwege in Peru sind da nur die Spitze des Eisbergs. Der neueste Fall dieser Geldverschwendung sind die 20 Millionen Euro für den Erhalt der Wälder in Kamerun. Weitere zehn Millionen Euro sollen noch folgen. Bereits im vergangenen Jahr sagte die Ampel-Regierung diesen Betrag der Regierung Kameruns zu. Jener Regierung, die als autoritär gilt, die Meinungsfreiheit einschränkt, unter der es regelmäßig zu Folter und zu willkürlichen Festnahmen kommt.

Wie sehen diese Ausgaben in der Praxis aus? 12,4 Millionen Euro deutsches Steuergeld fließen dieses Jahr allein für das „Verbesserte Management der Wälder“. Ob sich die Investitionen denn wenigstens für die Wälder in Kamerun lohnen, weiß die Bundesregierung nicht. Denn ob überhaupt etwas von diesem Geld in die Wälder investiert wird, ist in einem Land, in dem Korruption weit verbreitet ist, sehr fraglich. Zwei Fälle, in denen das Geld für andere Zwecke missbraucht wurde, sind sogar der oftmals ahnungslosen Bundesregierung bekannt.

Die Partei „Der III. Weg“ setzt sich für ein sofortiges Ende dieser Geldverschwendung ein. Kein deutsches Steuergeld darf mehr für unsinnige und fremde Interessen zum Fenster rausgeworfen werden. Das hier erwirtschaftete Steuergeld muß in unserem Land investiert werden, denn hier fehlt das Geld an allen Ecken und Enden.

