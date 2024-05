8. Mai – Rheinland – Kein Grund zu feiern!

Am 8. Mai 1945, den sogenannte „Tag der Befreiung“, hat sich der Wolf im Schafspelz in Deutschland eingenistet. Die Siegermächte hielten in den Trümmern unserer Städte über das deutsche Volk Gericht. Mord, Vergewaltigung und Enteignung blieben ungesühnt und eine Knechtschaft in alliierter Fremdherrschaft nennen sie Befreiung. Sie zwangen unserem Volke ein System auf, dass zum Seelenmord am deutschen Volke führen sollte.

In einer Zeit, in der die Masse unsere Ahnen verunglimpft, und deren Andenken zu verdrängen versucht, ist das Aufrechterhalten des ehrenden und würdigen Andenkens eine kämpferische Tat, gerichtet gegen jene, deren Mut nur ausreicht, um sich gegen Tote zu wenden, die sich nicht mehr wehren können. Deshalb zogen Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei vom Stützpunkt Rheinland am 8. Mai an die Ehrenmäler in der Region Rheinland – Ruhgebiet, der Millionen deutschen Opfer zu gedenken, und um damit ein Zeichen des Dankes, der Anerkennung und der unendlichen tiefen Verbundenheit zu setzen.

Für die Freiheit unseres Volkes – Für die Ehre unserer Toten !

8. Mai – Wir feiern nicht!