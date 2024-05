Ehre der Deutschen Mutter – Infostände in Brackenheim und Lauffen/Neckar

Am vergangenen Sonnabend waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei und Bewegung „Der III. Weg“ mit Infoständen in Brackenheim und Lauffen am Neckar auf der Straße. Bei bestem Wetter konnten die Württemberger Nationalrevolutionäre für unsere Weltanschauung und die sich daraus ergebenden politischen Ziele werben. In Brackenheim wurde vor dem Rathaus das Pavillon aufgebaut, wohingegen in Lauffen direkt vor dem Bahnhof der Informationstand eingerichtet wurde.

Schützt unsere Familien!

Als kleinste Keimzelle unseres Volkes ist die Familie zu betrachten. Bestehend aus Vater, Mutter und Kinder, ist eine gesunde Familie unerlässlich für den Fortbestand unseres Volkes. Die Mutter oftmals ist es, welche sich um die alltägliche Arbeit in der Familie sowie die Erziehung der Kinder kümmert. Für diesen Dienst gebührt unseren Müttern Dank. Anlässlich des Muttertags verteilten unsere Aktivisten daher an den Infoständen Blumen an vorbeikommende Mütter.