Gedichteinsendung: Was man einer Mutter geben kann

Eine Frau, die sich dazu entschied

und dieser Welt ein Kind beschied,

verdiente sich dadurch den Namen,

aus wessen Schoß die Menschen kamen.

Ruhmvoll wird sie nun als Mutter angesprochen,

ließ sich nicht vom falschen Weltbild unterjochen.

Du hast „Ja!“ zu mir gesagt,

als man Dich nach Deiner Zukunft fragt.

Dieser Weg war ganz bestimmt nicht leicht,

aber er hat für unser Glück gereicht.

Du zogst mich groß, warst immer da,

selbst in meinen schwersten Stunden warst Du wach.

Wer so viel opfert und nichts verlangt,

der hat die Göttlichkeit erlangt.

Dank Dir wurde ich ein großer Mann,

der fortan alleine laufen kann.

Ohne Dich würde es mich nicht geben,

ohne Mütter gäbe es auch kein Leben.

Wie könnte man Dir dafür nur danken,

und selbst nicht schamvoll wanken,

weil das Geschenk so plump und nieder wirkt,

und nur die eigene Unsicherheit verbirgt.

Also gebe ich Dir, was Du mir hast gegeben,

Zeit – Zeit zum gemeinsamen reden,

gemeinsam etwas schönes tun,

oder zusammen im Garten ruh’n.

Zeit, gemeinsam zu lachen,

über all die Kindheitssachen,

über all die Höh’n und Tiefen,

die weit im Leben so durchliefen.

Ewiger Dank gebührt nur Dir ,

denn dank meiner Mutter bin ich hier.

Alles Liebe zum Muttertag!