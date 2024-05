NRJ – Stammtisch in Anhalt

Unser revolutionärer Kampf setzt sich aus den Feldern Politik, Kultur und Gemeinschaft zusammen. Anders als die Altparteien oder Steinzeitkommunisten sind die Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ interessiert daran, eine tiefgreifende Wende auf allen Ebenen der Gesellschaft herbeizuführen und der Jugend eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Mitglieder unserer nationalrevolutionären Jugend (NRJ) organisierten in Anhalt nun einen ersten Jugendstammtisch mit anschließendem Bowling. In geselliger Runde wurde sich ausgetauscht, die Gemeinschaft gepflegt und neue Interessenten für unsere Bewegung gewonnen.

Durch den starken Zuwachs junger Mitglieder wächst auch unsere Jugendorganisation in Sachsen-Anhalt weiter.

Unsere Jugend weiß, dass das morsche System auf einem fauligen Fundament steht und baut bereits heute das starke Fundament für ein besseres Morgen!

Deutsche Jugend in die NRJ!

