Basisarbeit in Vorpommern

Unterwegs in Pasewalk, Torgelow und Ueckermünde.

“Endlich tut mal jemand etwas” und „Viel Glück weiterhin“ – ob von Einheimischen oder Touristen, diese Sätze hörten wir gestern oft und sie gaben uns Kraft.

Mit guten Gesprächen, kleinen Spenden, vielen Glückwünschen und strahlenden Kinderaugen aufgrund der kostenlosen Spielzeugausgaben an unseren Infotischen können wir das Wochenende als vollen Erfolg für unseren Stützpunkt in Vorpommern verbuchen. Der Aufbau Nord/Ost geht in die nächsten Runden!

