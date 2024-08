Unsere Heimat ist nicht ihr Wirtschaftsstandort – Kampagnenauftakt am Bodensee

Nationalrevolutionäre Aktivisten verteilten am heutigen Abend unzählige Flugblätter zum Thema „Unsere Heimat ist nicht ihr Wirtschaftsstandort“ auf der Mettnau bei Radolfzell sowie in Wangen. Die ganz Baden-Württemberg betreffende Kampagne, die vor kurzem gestartet wurde, wird somit auch von unseren Aktivisten am Bodensee aktiv unterstützt.

Das liberal-kapitalistische BRD-System hat keine Fehler, es ist der Fehler! Eine stetig wachsende Wirtschaft mit unbegrenzten Ressourcen ist eine realitätsfremde Utopie, die den Menschen zum reinen Humankapital degradieren will. Eine wurzel- und kulturlose Menschenmasse soll entstehen, die sich ganz den Interessen des Kapitals unterordnet. Doch unser Land steht nicht als Spielwiese für die Profitgier und Schachereien einer kleinen Clique von nimmersatten Kapitalisten zur Verfügung, denen das Wort „Heimat“ absolut nichts bedeutet. Unser Volk ist nicht ihr Humankapital, dass sie nach Belieben ausbeuten können.

Unsere Aktivisten kämpfen für ein Deutschland, zu dem sich alle Angehörigen unseres Volkes wieder mit Stolz bekennen können. Für ein Deutschland, das wir wieder mit Freude als unsere Heimat bezeichnen können.