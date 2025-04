3 Jahre Stützpunkt Burgenlandkreis

Am 23.04.2022, vor genau drei Jahren, gründete sich der Stützpunkt Burgenlandkreis. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, eine Zusammenfassung der nationalrevolutionären Arbeit in dieser Zeit zu geben. Der Stützpunkt Burgenlandkreis umfasst das Gebiet im südlichen Sachsen-Anhalt und den Harz.

Aus einer kleinen Schar zu Beginn wurde durch unermüdliche Basisarbeit eine beachtliche Zahl von Aktivisten, die täglich ihren Dienst am Volke leisten.

Es wurden über die Jahre hinweg einige Aktivitäten durchgeführt. So nahm man an Protesten gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen teil, verteilte Flugblätter zu verschiedenen Themen, welche die täglichen Probleme in dieser BRD behandeln, sammelte Futterspenden für ansässige Tierheime, Kleider- und Sachspenden für deutsche Mitbürger und zeigte in einigen Aktionen Solidarität mit dem Freiheitskampf der Ukraine gegen den Despoten in Moskau.

In einigen Städten im Stützpunktgebiet wurden Infostände zu verschiedenen Themen durchgeführt, so auch gegen den CSD letztes Jahr in Zeitz, welcher sehr gut besucht wurde.

Im Bereich Kultur veranstaltete man einige Wanderungen und Kulturausflüge. So erkundete man die Heimat vor der eigenen Haustür und wanderte auch durch den Harz. Seit der Gründung nahmen immer wieder Mitglieder am „Brockensturm“ und an Veranstaltungen unserer AG „Feder und Schwert“ teil.

In der Jugendarbeit wurden einige Angebote geschaffen. So werden durch die stützpunktinterne AG „Körper & Geist“ kostenlose Sporteinheiten und Selbstverteidigungskurse angeboten, die von Jung und Alt genutzt werden. Stützpunktübergreifend werden Kontakte in ganz Deutschland gepflegt und gemeinsame Aktionen durchgeführt.

So entstand in den letzten drei Jahren mit dem Stützpunkt Burgenlandkreis eine Gemeinschaft in Sachsen-Anhalt, die eine echte Alternative für deutsche Bürger bietet und dem politischen Gegner seine Grenzen aufzeigt.

Auch in Zukunft heißt es für uns weiterhin:

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

Folgt uns auf Telegram: t.me/drittewegburgenlandkreis

E-Post: [email protected]

WhatsApp: 015735937397

Threema: M84NESBM