Besetztes Deutschland – fast eine Milliarde Euro Kosten in nur 10 Jahren!

35.000 amerikanische Soldaten befinden sich aktuell auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Diese amerikanischen Stützpunkte auf deutschem Boden sind beteiligt an Überfällen auf friedfertige Nationen, sowie an Mordanschlägen gegen Helden fremder Völker. Für uns Deutsche sind die Stützpunkte unbestreitbare Symbole für die fortwährende Besetzung Deutschlands nach der militärischen Niederlage von 1945. Ein weiterer Hohn ist, dass diese Besatzung den deutschen Steuerzahler allein in den letzten 10 Jahren mehrere Hundert Millionen Euro gekostet hat. Auf die gesamte Zeit der Besatzung summieren sich die Steuergelder also hinauf in den Milliarden-Bereich.

Die Zahlen

982,4 Millionen ist die genaue Summe, die die Bundesregierung den Besatzern zur Verfügung stellte. 648,5 Millionen davon sollen als Zuschuss für Baumaßnahmen eingesetzt worden sein, die restlichen 333,9 Millionen für Verteidigungsfolgekosten. Für was die Unsummen an deutschen Steuergeldern am Ende wirklich eingesetzt worden sind, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Gerade der Begriff „Verteidigungsfolgekosten“ ist so oberflächlich, dass man ausreichend spekulieren könnte. Der springende Punkt bei dieser Thematik ist jedoch nicht, wofür das Geld im einzelnen ausgegeben wurde, sondern dass Deutschland hier seine eigenen Fesseln noch mitfinanziert.

Die Frage der Souveränität

Immer wieder taucht die Diskussion rund um die Souveränität Deutschlands auf. Dutzende Vorträge, Bücher, Webseiten, Blogs und vieles mehr dazu findet man allein im Internet. Sicherlich kann und sollte man die Angelegenheit im Detail erörtern. Angesichts der offengelegten Faktenlage zur Finanzierung der Besatzungsstützpunkte, muss allerdings das Folgende nicht mehr diskutiert werden:

Deutschland ist besetzt. Die Bundesregierung hat entweder kein Interesse daran, dass der Amerikaner den langersehnten Heimweg antritt oder sie ist zu schwach, das Interesse durchzusetzen.

Der amerikanische Steuerzahler leidet ebenfalls

Neben der Betrachtung Deutschlands, die für uns im Fokus steht, sollte man noch einen Blick in die Vereinigten Staaten werfen. Der amerikanische Steuerzahler wird für die Beibehaltung der Besatzung nämlich ebenfalls gern seines Geldes beraubt. In Washington schätzt man die Aufwendungen für das Jahr 2020 auf 8,125 Milliarden Dollar. Die Schätzung orientiert sich am Jahr 2019 und wird nicht als „außergewöhnlich“ hoch im Vergleich zu diesem Vorjahr betrachtet. Dank dieses Geldes, ergaunert vom deutschen und amerikanischen Steuerzahler, ist es den Mächtigen der USA weiterhin möglich die Welt in Brand zu setzen.

Wir in Deutschland müssen diesem Wahnsinn kompromisslos entgegentreten. Die Parole lautet weiterhin: Besatzer raus!