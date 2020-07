Freitag, 24. 07. – Kundgebung in Naumburg

Naumburg kommt nicht mehr aus den Schlagzeilen. Ob regelmäßige Razzien wegen Drogenhandel oder die jüngste Festnahme eines syrischen mutmaßlichen Kriegsverbrechers, auch in der kleinen Stadt gehören Straftaten von kriminellen Ausländern mittlerweile fast schon zum Alltag. Doch weder sind die Straftaten „Einzelfälle“ noch ist Naumburg als Stadt einer, denn das Schicksal Naumburgs teilen alle deutschen Städte. „Dank“ ungebremster Masseneinwanderung in die Sozialsysteme, Kuscheljustiz und verantwortungslosen Politikern steigen die Straftaten in ganz Deutschland immer weiter an. Parallelgesellschaften und Angsträume prägen nicht mehr nur in Westdeutschland, sondern auch bei uns in Mitteldeutschland zunehmend die Großstädte. Öffentliche Räume werden insbesondere nachts und für Frauen zu Angsträumen, Drogen vergiften unzählige Jugendliche und die etablierten Parteien verschließen vor den Zuständen Augen und Ohren.

Deswegen gehen wir am 24.07.2020 um 19.00 Uhr in Naumburg auf dem Marktplatz erneut auf die Straße, um unseren Protest gegen diese unhaltbaren Zustände sichtbar zu machen. Mögen andere Parteien auch die Augen verschließen oder sich mit einer Unmutsbekundung im Parlament begnügen, wir tragen den Widerstand dahin, wo er hingehört, nämlich in die Öffentlichkeit!

Neben verschiedenen Redebeiträgen bietet ein Informationsstand einem jeden Bürger die Möglichkeit, sich aus erster Hand über unsere nationalrevolutionäre Partei zu informieren.

Macht euch ein eigenes Bild!

Gemeinsam für Familie, Volk und Heimat!