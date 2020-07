In unserer heutigen Livesendung sprachen wir mit dem Gebietsleiter WEST unserer nationalrevolutionären Partei, Julian Bender. Thema war hierbei der Tag der Heimattreue, der am 8. August in Olpe stattfindet. Außerdem gab es wie immer vielseitige Musik, aktuelle Nachrichten und allerlei Interessantes. Die komplette Sendung kann man hier nachhören.