Öffentlichkeitswirksame Kundgebung in Siegen!

Am heutigen Sonnabend, den 18. Juli positionierte sich der „III. Weg“ in der Siegener Innenstadt mit einem Informationsstand. Drei Stunden lang standen unsere Aktivisten den Mitbürgern von Siegen Rede und Antwort. Mehrere Vorträge zu den Themen Heimat, Familie und Überfremdung, aber auch zu den sozialen Betätigungsfeldern unserer nationalrevolutionären Bewegung –wie z. B. die Kleiderkammer für Deutsche– machten den Zuhörern klar und deutlich, dass die Partei „Der III. Weg“ eine Partei der Tat und für ihre deutschen Mitbürger da ist.

Bereits die Eröffnung unseres Partei- & Bürgerbüros des “III. Weg” war ein nachhaltiger Schlag für manchen politisch Andersdenkenden, aber trotz allem Gekeife der linken Chaoten bleiben unsere Aktivisten dem Grundsatz treu, dass Politik auf der Straße gemacht wird. Dem antifaschistischen Protest ging jedoch schon in der zweiten Woche die Puste aus. Demonstrieren bei der deutschlandweit unterstützten Hassveranstaltung am vergangenen Sonnabend noch 1000 Wirrköpfe gegen unsere Partei, waren es an diesem Sonnabend noch 30 Gegendemonstranten, die gegen 12.00 Uhr aus ihren Löchern krochen.

Die eingesetzte Polizei handelte am heutigen Tag mit politischem Auftrag. Absperrgitter und Einsatzfahrzeuge versperrten den Eingang zur Kundgebung und Passanten wurden aktiv daran gehindert, das Gelände der Kundgebung zu betreten. Ein deutliches Zeichen, dass “Der III. Weg“ den etablierten Parteien Sorge bereitet. Ein ausführlicher Bericht folgt…