Am 3. Oktober 2020 auf nach Berlin!

Am Sonnabend, den 15.8.2020 waren Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei “Der III. Weg” aus dem Stützpunkt Berlin in verschiedenen Stadtteilen Spandaus, überwiegend durch Verteilen von Flugblättern, unterwegs. So wurden einige Tausend Infoschriften zu den Themen “Mietwahnsinn stoppen!” – “Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!” und “Asylflut stoppen! Auch in unserer Region!” in der Spandauer Neustadt (Schäferstraße), der Wasserstadt und dem neubezugsfertigen Kiez für “besserbetuchte” Bürger, der Wasser Kante an der Havel unter das Volk gebracht. Desweiteren wurde auch ordentlich Sichtwerbung mit dem Hinweis auf unsere nationalrevolutionäre Demonstration am 3.10.2020 in Berlin/Hohenschönhausen betrieben. Werde auch Du Teil unserer Bewegung und gehe mit uns gemeinsam am 3. Oktober in Berlin auf die Straße. Weitere Infos folgen.