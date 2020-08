Mietwahnsinn stoppen! – Infostände in Reutlingen und Friedrichshafen

In Baden-Württemberg sind Mietpreise zwischen zehn und zwölf Euro pro Quadratmeter mittlerweile Alltag. Bei Kaltmieten um die 900 € für 80 m² sind viele Löhne schlicht zu klein. Die Familienplanung leidet oft unter den hohen Preisen, da sich ein normaler Arbeiter eine Wohnung und drei Kinder schlicht kaum noch leisten kann. Für Asylbewerber aus aller Herren Ländern werden kostenlose Unterkünfte aus dem Boden gestampft und deutsche Obdachlose bleiben auf der Strecke.

Um dieser asozialen Entwicklung etwas entgegenzusetzen, waren unsere Aktivisten unter dem Motto “Mietwahnsinn stoppen – Für einen Deutschen Sozialismus” am vergangenen Sonnabend, den 22. August, mit zwei mehrstündigen Infoständen in Reutlingen und Friedrichshafen präsent.

Trotz widrigem Wetter in Reutlingen, wo unsere Aktivisten den Infostand im Stadtteil Orschel-Hagen aufgebaut haben, konnten einige Gespräche mit Anwohnern geführt und Werbematerial für die Ziele und Forderungen unserer Bewegung verteilt werden.

Als am Nachmittag in Friedrichshafen auf dem Adenauerplatz der Stand errichtet wurde, kamen ebenfalls einige Bürger aus der Bodenseestadt an unserem Stand vorbei, um sich unsere vielseitigen Informationsschriften mitzunehmen und mit unseren Aktivisten ins Gespräch zu kommen.

Gegenprotest, sei es von Gutmenschen oder der Antifa, war weder in Reutlingen noch in Friedrichshafen vorhanden, so dass man in beiden Städten ohne jegliche Störungen Präsenz zeigen und für das Programm unserer heimattreuen Partei werben konnte.

Auch zukünftig werden wir vermehrt auf den Straßen Baden-Württembergs unterwegs sein, um weiter politisch gegen die Auswüchse dieses kranken Systems zu kämpfen.